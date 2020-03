L’eau jurassienne sous la loupe

Le Jura va bientôt bénéficier d’un bulletin de santé complet de l’eau potable consommée dans le canton. De vastes campagnes de prélèvement seront menées dans le courant de l’année. L’information a été dévoilée en réponse à une question écrite de la députée Géraldine Beuchat. L’élue PCSI avait demandé au Gouvernement jurassien des précisions sur la présence éventuelle de produits phytosanitaires dans les cours d’eau et les eaux souterraines jurassiennes. Elle s’appuyait sur une étude réalisée en avril 2019 à l’échelle nationale.





Recenser toutes les données

Le Gouvernement indique, tout d’abord, que la surveillance des cours d’eau a été renforcée depuis 2018 dans le Jura. Un résumé des analyses les plus récentes sera disponible dans quelques mois. L’exécutif reconnaît toutefois que la situation globale au niveau des eaux potables n’est que très partiellement connue. C’est pourquoi des démarches ont été entreprises récemment pour mutualiser les données entre cantons et communes. Pour combler ces lacunes, deux campagnes globales de prélèvements sont planifiées ce printemps et l’automne prochain. Elles concernent les eaux non traitées de l’ensemble des captages d’eau potable du canton du Jura. Ces analyses permettront aux distributeurs d’eau d’adapter au besoin leurs programmes d'autocontrôle. Et si des problèmes se confirment, le Gouvernement dit qu’il faudra agir sur le terrain, notamment auprès des agriculteurs.

Le Gouvernement souligne encore que l’Observation nationale des eaux souterraines démontre que des produits phytosanitaires sont présents dans les exutoires de bassins versants agricoles dans le Jura. /mle