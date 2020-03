« La petite phrase » - Pourquoi le PS a battu le PDC ?

« Quand on est uni, on arrive à changer les choses »



Rosalie Beuret Siess a provoqué une double secousse en accédant au Gouvernement jurassien dimanche : pour la première fois depuis l’entrée en souveraineté, deux femmes en feront partie simultanément et le PDC n’y aura plus qu’un siège. Cyprien Lovis s’est attardé sur les raisons qui ont mené à l’élection de la socialiste, en prenant comme ancrage des propos tenus par l’ancien ministre PDC Jean-François Roth sur La 1ere et une p’tite phrase prononcée dimanche en direct sur RFJ par le président du parti socialiste Jämes Frein.