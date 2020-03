Une partie de Bressaucourt toujours privée d’eau

L’or bleu se fait rare à Bressaucourt. Une fuite d’eau conséquente s’est produite lundi soir dans le village ajoulot. Ce sont 1'800 litres par minute qui se sont échappés. Le réservoir d’alimentation s’est donc vidé rapidement jusqu’à ne plus rien contenir. La fuite a vite été localisée et les travaux ont débuté mardi matin pour remédier à la situation. Une partie du village est toujours privée d’eau, tandis qu’une autre partie bénéficie de la réserve destinée aux incendies. Cette dernière est plus élevée que les besoins. En cas de départ de feu, la réserve minimum pour les incendies sera maintenue.

Actuellement, il est difficile de se prononcer sur un délai pour un retour à la normale. /mle