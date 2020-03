Coronavirus : vers un premier cas jurassien

Le Jura semble désormais aussi touché par le coronavirus. Le canton de Berne indique ce mercredi après-midi qu’une personne résidant dans le canton du Jura a été admise à l’hôpital de St-Imier. Selon nos informations, il s’agirait d’une Jurassienne qui souffre de problèmes respiratoires et qui présente les symptômes du Covid-19. Elle a dernièrement séjourné dans la région de Mulhouse, mais on ignore si elle a été exposée à ce moment-là. Au sujet de l’infection, les cantons de Berne et du Jura attendent la confirmation des Hôpitaux universitaires de Genève, chargés de la vérification.

A noter que quelques professionnels de la santé travaillant dans les hôpitaux de Bienne et de St-Imier, puis à la Clinique des Tilleuls à Bienne, ont été mis en quarantaine. /rch-comm