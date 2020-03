Deux nouveaux arbres aux Traversins

Deux nouveaux arbres trônent fièrement près de la place de jeux des Traversins à Delémont. C’est l’association « amitié en humanité », créée en 2015 à la suite des attentats contre Charlie Hebdo, qui a planté mercredi après-midi les deux érables champêtres, l’un pour la paix, et l’autre pour le climat. Il s’agit de la première fois que l’association mène une telle action. Cette dernière a notamment été autorisée par le Service de l’Urbanisme de la Ville de Delémont qui a également offert les deux arbres. Le but de cette action est entre autre de « rendre les gens conscients des problèmes qui nous entourent », s’exclame Alexandre Müller, fondateur de l’association « amitié en humanité » qui œuvre pour le vivre-ensemble et la cohésion des différentes communautés religieuses dans le canton du Jura.