Les Vert’libéraux montent sur la scène politique jurassienne

Les Vert’libéraux s’apprêtent à débarquer dans le Jura. Une section cantonale est sur le point de voir le jour, à l’initiative des ex-PDC Didier Receveur et Karine Marti, puis de l’ancien député PCSI Pascal Henzelin. Une soirée d’information ouverte au public est organisée ce mercredi soir à 19h au restaurant de la Demi-Lune à St-Ursanne. « Il y a un manque dans le canton et on voit qu’une brèche s’ouvre », note Didier Receveur, à la tête des instigateurs. Une trentaine de Jurassiens sont déjà membres du parti suisse et l'idée est de les rassembler.



L’avènement de Vert’libéraux pourrait rebattre les cartes au centre et à droite lors des prochaines élections cantonales, puisque la constitution de listes pour le Parlement, voire même pour le Gouvernement, est possible. Entretien avec Didier Receveur: