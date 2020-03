Les institutions jurassiennes sous contrôle de l’Etat investissent-elles dans les énergies fossiles ?

La BCJ, l’ECA Jura ou encore la Caisse de pension du Jura investissent-ils dans les énergies fossiles ? Le groupe socialiste au Parlement jurassien, par la voix de Pierre-André Comte, se soucie des investissements de différentes institutions jurassiennes sous contrôle étatique à l’heure de l’urgence climatique. « Les caisses de pension suisses investissent des milliards dans l’industrie du charbon, du pétrole et du gaz » selon un constat dressé par SWISSAID en 2016 et brandit ce mercredi par le député de Vellerat. Actuellement encore, des statistiques montrent que des « officines » publiques ont procédé à d’importants investissements dans les énergies fossiles l’année dernière. Pierre-André Comte a donc demandé au Gouvernement de préciser la nature des investissements auxquels procèdent les institutions publiques et parapubliques sous le contrôle de l’Etat. Il suggère également, dans leur politique d’investissement, l’adoption de règles et principes en adéquation avec la crise climatique. Le Gouvernement répondra ultérieurement. /jpi