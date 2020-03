Un crédit facilement accepté pour le Château de Porrentruy

La réhabilitation du Château de Porrentruy va pouvoir aller à son terme. Le Parlement jurassien a adopté à l’unanimité un crédit complémentaire de 170'000 francs. La somme va pouvoir permettre de mener à bien la réhabilitation partielle de l’ancien chemin d’accès et la valorisation d’une pièce des anciennes prisons ainsi que de boulets de catapulte du XIIe siècle. Le crédit s’explique par l'état du mur de soutènement Nord et par la découverte d’un caniveau d’évacuation des eaux datant du XVIIe siècle. La somme totale des travaux se monte ainsi à plus d’un million de francs. L’inauguration est prévue le 30 avril prochain. /fco