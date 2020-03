Le Grand Conseil bernois veut y voir plus clair dans le dossier de la psychiatrie interjurassienne

Le Grand Conseil accepte de démêler l’épais dossier de la psychiatrie Interjurassienne. Une motion du député UDC Etienne Klopfenstein demandait de faire la lumière dans ce dossier en vue d’un probable transfert de compétence entre Bellelay et Moutier.

Le texte comprenait à l’origine trois points : l’examen précis des coûts d’investissement, la répartition des frais de fonctionnement non couverts par la loi sur l’assurance maladie (LAMal) entre l’hôpital du Jura bernois et celui du Jura et finalement l’étude comparative entre le projet actuel et une collaboration avec un partenaire privé. Au final, le premier point a été retiré. Les députés ont ensuite accepté le deuxième à l’unanimité et rejeté le troisième.

Auteur du texte, Etienne Klopfenstein explique tout d’abord pourquoi avoir retiré l’examen précis des coûts :