Arc Jurassien Expo n’aura pas lieu en 2020 à Saignelégier. Réuni en séance extraordinaire, les organisateurs ont décidé d’annuler la manifestation qui rassemble plus de 1'000 personnes chaque année en raison du coronavirus. « Les mesures sanitaires dans le but de protéger la population sont une priorité et nous ne souhaitons en aucun cas prendre de risque », indique un communiqué jeudi. /comm-gtr