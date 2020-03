AgriJura a décidé de reporter son assemblée générale à une date à définir en raison du coronavirus. Les agriculteurs jurassiens devaient se retrouver ce vendredi à Lajoux. AgriJura a communiqué cette information ce jeudi matin. L’organisation invoque le principe de précaution mais dit ne pas vouloir céder non plus à l’alarmisme. Elle précise encore que la mesure vise à préserver les membres de familles paysannes et les personnes avec qui elles sont en contact. /comm-fco