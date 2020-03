Un blessé grave au Thermoréseau à Porrentruy

La centrale du Thermoréseau située à la route de Belfort à Porrentruy a été le théâtre d’un grave accident de travail mercredi après-midi. Un employé de la société « Entreprise du gaz » était occupé à des travaux de maintenance sur une chaudière lorsque de l’eau à environ 90 degrés a été projetée contre lui. L’homme a subi des blessures au deuxième degré sur 70% du corps et a été héliporté par la Rega à Zurich. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident. La police judiciaire, l’inspecteur du travail et la police municipale de Porrentruy se sont rendus sur place. /comm-fco