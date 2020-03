Une subvention pour un projet franc-montagnard, mais lequel ?

La future double halle de l’Hôtel CristaL va occuper les maires taignons jeudi soir. Le syndicat des communes des Franches-Montagnes (SCFM) tient une assemblée, et parmi les points à l’ordre du jour, ses membres devront décider d’une demande de subvention à l’association jurassienne des communes, qui pourrait bien être attribuée au projet de salle de gymnastique.

L’association jurassienne des communes (AJC) dispose d’un fonds qui lui permet de subventionner des projets dans les trois districts, chaque fois à hauteur de 200'000 francs. Elle a déjà délié les cordons de sa bourse pour le théâtre du Jura, dans la vallée de Delémont, et la Patinoire d'Ajoie et du Clos du Doubs à Porrentruy, il lui reste donc un montant destiné aux Franches-Montagnes. Le comité du SCFM va proposer aux membres de soumettre le projet de double-halle, qui devrait être construite à Saignelégier. Celui-ci concerne en effet toutes les communes du district, d’autant que le syndicat est actionnaire de l’Hôtel CristaL, porteur du projet. D’autres propositions pourraient toutefois ressortir de la discussion de ce soir, comme le précise le président du SCFM André Tschudi. Il est même possible que la décision soit repoussée.

Le projet choisi sera ensuite transmis à l’AJC, qui tranchera en assemblée. A noter cependant qu’une autre demande a déjà été soumise, pour la revitalisation de la tourbière de l’étang de la Gruère. La subvention pourrait être partagée entre les deux projets.

Parmi les autres points à l’ordre du jour, il sera notamment proposé aux maires de donner compétence au comité du SCFM pour l’achat d’un bâtiment au Noirmont, dans la zone d'activités d'intérêt cantonal. /nbe