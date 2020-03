Dans la rue le 15 mai pour la Grève pour l’Avenir

Les militants pour la justice climatique et sociale préparent leur retour dans la rue. Le mouvement de la Grève pour le Climat veut désormais s’étendre à l’ensemble de la population, et particulièrement aux travailleurs. Une nouvelle manifestation d’ampleur nationale nommée « Grève pour l’Avenir » se déroulera ainsi le 15 mai en Suisse et dans le Jura. L’objectif des instigateurs est de mettre davantage de pression sur les autorités et les entreprises pour obtenir des résultats concrets.

Pour préparer cette « Grève pour l’Avenir », des assemblées populaires se tiendront le 15 mars partout en Suisse. Cette journée doit être un tremplin vers la création de collectifs locaux. Tout le monde peut organiser une assemblée. Dans le Jura, un rassemblement est prévu à la Cantine, à Delémont, entre 10h30 et 12h30. /rch

Entretien avec Joachim Légeret, membre du collectif jurassien d’organisation de la « Grève pour l’Avenir » :