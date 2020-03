Drame des Emibois : 17 mois de prison ferme prononcés en appel contre le principal prévenu

Le principal prévenu dans l’affaire du drame des Emibois a écopé ce vendredi en appel d’une peine de 35 mois de prison dont 17 mois ferme et incompressible devant la Cour pénale à Porrentruy. Ce jeune jurassien avait fauché et tué un piéton aux Emibois une nuit de novembre 2016 et était reparti sans se soucier de la victime, un Franc-Montagnard de 21 ans. Le deuxième prévenu, qui le suivait en voiture, a été condamné à 120 jours-amende à 100 francs avec sursis pendant deux ans. Le ministère public réclamait six ans et demi de prison à l’encontre du premier conducteur. Mais, comme en première instance, les juges ont retenu l’homicide par négligence et non le meurtre par dol éventuel ni l’hypothèse de la course-poursuite plaidée par la partie civile.





La négligeance ne va pas jusqu'à l'acceptation d'une issue fatale



« Oui son comportement a causé la mort. Mais est-il un meurtrier, s’est-il accommodé de la mort d’autrui comme une issue certaine ? », questionne d’entrée le juge Pascal Chappuis à l’heure d’expliquer son jugement. À cet exercice délicat d’interprétation, la Cour pénale a répondu par la négative. La vitesse du prévenu, 80 km/h au lieu de 60, « ne permet pas d’admettre un comportement si déraisonnable qu’il savait qu’il allait causer un accident » relève la cour. Son état d’ébriété, indéniable, a certes eu un effet désinhibant. « C’est une négligence particulièrement grave qui doit être sanctionnée, appuie le juge Pascal Chappuis, mais cela ne va pas jusqu’à l’acceptation d’une issue fatale ».