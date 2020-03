Un nouveau service jurassien nommé Télégéodata

Il s’appelle Télégéodata et permet dorénavant de télécharger gratuitement une cinquantaine de géodonnées du territoire jurassien. Le nouveau service se veut complémentaire au GéoPortail qui fournit un service de consultations. Il a été mis en place par le Service du développement territorial du canton du Jura et donne la possibilité de charger des données dans les formats informatiques les plus courants. Télégéodata répond aux principes de la cyberadministration notamment par le biais de mises à jour automatisées. Le nouvel outil sera présenté lors d’une séance d’information qui se déroulera, sur inscription, le 31 mars à 9h30 a l’auditoire du Campus Strate J à Delémont. /comm-fco