Le Swing Rock Ajoie annule son spectacle

L’épidémie de coronavirus a eu raison du spectacle du Swing Rock Ajoie. La vente des billets pour les prochaines représentations de Tribalia avait déjà été reportée au 16 mars, et lors d’une assemblée extraordinaire vendredi soir, les organisateurs ont décidé d’annuler les représentations du 28 mars, des 3, 4, 17 et 18 avril. « Nos soirées rassemblent souvent près de 600 personnes, nous a confié le président du Swing Rock Dominique Laville. Le canton ne nous a pas interdit de maintenir les représentations, mais l’évolution de l’épidémie et les nouvelles mesures sanitaires devenaient difficiles à gérer et le risque que les spectateurs ne se déplacent pas devenait trop grand. »





Des conséquences financières encore difficiles à mesurer

Pas question de jeter tout le travail abattu à la poubelle pour autant. Les organisateurs du Swing Rock espèrent pouvoir jouer le spectacle durant les deux derniers week-ends d’octobre, à condition de trouver une salle libre. Les représentations prévues à Courfaivre ne devraient plus avoir lieu. « Nous avons déjà investi plusieurs dizaines de milliers de francs pour les costumes et la technique, explique Dominique Laville. Nous allons essayer de récupérer une partie de ces investissements avec ces deux soirées, mais rien n'est garanti. Le Swing Rock avait un petit coussin de sécurité en cas de problèmes financiers, autant dire qu’avec ça, il n’existe plus » conclut Dominique Laville. /tna