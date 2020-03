Coronavirus : le Jura ouvre une deuxième hotline

Et de deux ! Le canton du Jura ouvre une seconde hotline pour mieux répondre aux questions en lien avec le Coronavirus. Cette nouvelle ligne téléphonique sera dédiée aux interrogations générales concernant la santé de la population jurassienne.

Les deux hotlines ouvertes :

· 032 420 51 71 : pour les questions liées à la santé de la population. Cette hotline est ouverte du lundi au vendredi entre 8h et 17h30.

· 032 420 51 97 : pour les questions liées à l’organisation de manifestations Cette ligne est ouverte du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30.

Les deux adresses électroniques :

· Une adresse électronique pour ce qui a trait aux manifestations : manifestations@jura.ch

· Une adresse électronique pour répondre aux questions générales : coronavirus@jura.ch





Les lignes téléphoniques de la Confédération sont par ailleurs toujours ouvertes au 058 463 00 00 (pour la population) et au 058 464 44 88 (pour les voyageurs). Les hotlines de la Confédération sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours du 7 en allemand, français, italien et anglais.

Un outil interactif est également à disposition de la population et des professionnels afin de permettre une évaluation simple de chaque situation à l’adresse www.coronacheck.ch





Retrouvez toutes les informations en lien avec le coronavirus sur le site internet du canton du Jura.