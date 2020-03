L’industrie jurassienne « ne panique pas »

La situation critique dans le Haut-Rhin n’affecte pas encore les entreprises de notre région. Le département français a été identifié comme un foyer épidémique du coronavirus ces derniers jours. Ses écoles et ses crèches ont été fermées dès ce lundi. De nombreux Haut-Rhinois traversent chaque jour la frontière pour venir travailler dans le Jura. De quoi justifier des mesures spéciales à l’encontre des travailleurs venus de ce coin de pays français ? « Pas encore », nous ont rétorqué plusieurs sociétés jurassiennes.







« Pas de mesures particulières »

« Nous suivons la situation de près, mais nous nous référons aux mesures de prévention édictées par les autorités » : c’est en substance ce que nous ont répondu la dizaine d’entreprises jurassiennes contactées. Le fait qu’elles emploient des travailleurs venus du Haut-Rhin n’est donc pas synonyme de dispositions particulières. « Mais si les frontières venaient à fermer, on prendra acte et on respectera les directives », a toutefois admis le directeur d’une entreprise horlogère vadaise.







Limitation voire annulation des voyages d’affaires

La crainte concerne plutôt les voyages d’affaires dans les zones à risques. Quelques sociétés sollicitées nous ont ainsi confié qu’elles essayaient d’éviter d’envoyer des collaborateurs dans les pays fortement contaminés par le coronavirus, tels que l’Italie par exemple. Une autre a également reporté tous ses déplacements à l’étranger jusqu’à ce que la situation s’améliore. Ces entreprises nous ont par ailleurs assuré respecter les mesures édictées par l’Office de la santé publique. /ygo