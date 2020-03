Un raton laveur observé dans la Grande Cariçaie

Un raton laveur s’est invité sur les images prises par le biais de pièges photographiques posés le long de la rive sud du lac de Neuchâtel. L’animal a été observé à deux reprises mi-février dans la région de Gletterens. L’Association de la Grande Cariçaie cherchait par ces pièges photographiques à détecter des chats sauvages.

Le raton laveur est sporadiquement observé en Suisse romande. « Il n’y a toutefois pas de preuve de reproduction de l’espèce en Suisse », explique Antoine Gander, gestionnaire des réserves naturelles de la Grande Cariçaie. Cette espèce est qualifiée d’invasive car elle croît aux dépens de la faune indigène ; raison pour laquelle la chasse est autorisée tout au long de l’année pour cet animal. Le raton laveur se nourrit notamment de vers de terre, d’amphibiens, mais aussi d’oisillons ou d’œufs de rapaces et de hérons. Etant un très bon grimpeur, il peut en effet accéder facilement aux nids, précise Antoine Gander. Ce mammifère est aussi très habile de ses mains et lave ses proies dans des flaques pour les ramollir, quand il le peut. « Le raton laveur n’a toutefois pas sa place chez nous », ajoute Antoine Gander. Cette espèce reste d’ailleurs très minoritaire en Suisse. « Pour 10'000 renards tués sur les routes, on ne compte que trois ratons laveurs », illustre le biologiste. /sbe