Une première suisse pour l’Office des véhicules du canton du Jura

C’est une première en Suisse. En février, l'Office des véhicules du canton du Jura (OVJ) est le premier service cantonal des automobiles du pays à être passé à la production centralisée des permis de conduire. Un changement qui permet la réalisation des documents de manière plus efficace et selon les standards de qualité les plus élevés qui soient. Concrètement, les clients continueront à recevoir leur permis par voie postale au plus tard 5 jours ouvrables après leur commande auprès des services des automobiles, mais ces derniers seront libérés des charges dues aux exigences de sécurité et à la logistique allant de pair avec la production de documents de sécurité de ce type. À noter que la plupart des services des automobiles cantonaux suivront d'ici la fin 2022. /comm-ami