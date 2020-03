Conseil général ou assemblée communale ?

Les conseils généraux sont-ils la panacée pour la politique communale ? Deux communes jurassiennes se penchent actuellement sur la création de cette forme de législatif en lieu et place d’une assemblée communale. Cinq communes jurassiennes ont recours à ce fonctionnement : Porrentruy, Delémont, Val Terbi, Haute-Sorne et Les Bois disposent d’un parlement communal. A Saignelégier, un groupe de travail va être constitué pour réfléchir à cette question. Courroux a transmis une consultation aux électeurs qui peuvent y répondre jusqu’à fin mars. Cette démarche s’inscrit dans une réflexion plus globale sur la réorganisation communale entamée en 2016 avec d’abord le fonctionnement du Conseil communal et des commissions. Ensuite, ce sera au tour de l’administration. Philippe Membrez, le maire de Courroux, précise qu’aucune décision n’est pour le moment prise. Il y a les arguments pour ou contre. Selon lui, le grand enjeu est de savoir si on veut « maintenir une démocratie directe ou représentative ». /ncp