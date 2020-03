Le Jura adapte sa stratégie pour atténuer les effets du coronavirus

La stratégie de lutte contre le coronavirus subit quelques ajustements dans le canton du Jura. Le dispositif a été adapté aux nouvelles directives mises en place par la Confédération et à l’évolution rapide de l’épidémie en Suisse. Les autorités ont indiqué mardi matin que les efforts s’orientent désormais vers une atténuation des effets du Covid-19 dans la population générale et la protection des personnes vulnérables. Pour l’instant, le canton ne compte que quatre cas confirmés de coronavirus.





Des tests davantage ciblés

Concrètement, la population non-vulnérable qui présente de potentiels symptômes ne sera plus testée. Le dépistage sera concentré sur les personnes qui montrent des symptômes sévères ou un risque accru de complications, ainsi que sur les professionnels de la santé qui travaillent dans une structure de soins. Ainsi, les personnes non testées avec des symptômes grippaux doivent désormais simplement rester à domicile tant qu’elles sont malades et encore deux jours après leur rétablissement.





L’isolement adapté

Les règles d’isolement des malades confirmés sont également adaptées. Si leur état général le permet, ils restent à la maison jusqu’à 48 heures après la fin des symptômes. Les cas sévères sont hospitalisés et de retour à domicile dès que leur état clinique le permet ou 48 heures après la fin des symptômes. Les personnes qui vivent sous le même toit qu’un cas avéré de Covid-19 sont appelées à rester chez elles pendant 5 jours après le début des symptômes de la personne malade. Elles doivent rester attentives à leur état de santé, éviter d’entrer en contact avec des personnes à risque accru de complications et s’auto-isoler en cas de symptômes.