Un petit nouveau dans le paysage médiatique régional

Réunion et fusion dans la presse régionale. La Gazette de La Région et Arc Hebdo vont unir leur force pour éditer un nouvel hebdomadaire gratuit couvrant l’ensemble du territoire cantonal, ainsi que Moutier et sa couronne. Ce journal va remplacer dès la rentrée d’août les deux titres édités, respectivement, par SynerJ SA et par Les Editions de la semaine jurassienne SA. Il sera imprimé par le Centre d’impression romand du groupe ESH Médias à Monthey. L’équipe rédactionnelle et commerciale se situera à Delémont. La Gazette de la région et Arc Hebdo cesseront de paraître à la fin juin, selon un communiqué transmis lundi soir. /comm-ncp