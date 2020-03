Départ à la retraite pour le contrôleur général des finances

Le contrôleur général des finances part à la retraite. Maurice Brêchet a informé le Parlement jurassien de son souhait de remettre son mandat le 31 août prochain, selon un communiqué transmis mercredi par le secrétariat du législatif. Il aura passé plus de 40 ans à servir l’Etat jurassien dont 17 ans au poste de chef du Contrôle cantonal des finances. Le Parlement et l’ensemble des autorités cantonales saluent le travail effectué par Maurice Brêchet.

L’élection de son successeur aura lieu lors de la session parlementaire du 27 mai. En concertation avec la commission de gestion et des finances et le Gouvernement jurassien, son poste est mis au concours à partir de ce mercredi et jusqu’au 3 avril. Les candidats répondant au profil souhaité pourront être entendus par les groupes parlementaires avant l’élection en plénum. /comm-alr