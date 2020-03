Programmation chamboulée au CCDP

Le Centre culturel du district de Porrentruy chamboule sa programmation du mois de mars, en raison de la pandémie de coronavirus. Yann Marguet devait présenter son spectacle « Exister, définition » les 19 et 20 mars. Il se produira finalement les 8 et 9 octobre prochains. Les billets du 19 mars restent valables pour le 8 octobre. L’entrée sera possible le 9 octobre avec un billet pour le 20 mars.

Le concert « La Ruta Viva », avec Maria de la Paz canta Lhasa, prévu le 26 mars est également repoussé à l’automne. La date de report sera communiquée prochainement et les billets du 26 mars seront valables pour la nouvelle date.





Une annulation

Le Midi, Théâtre ! « Une demande en mariage » par la Compagnie Barberine, prévu lundi 23 mars, est lui annulé. Les détenteurs de billets peuvent s’adresser à leur lieu d’achat ou à ticketing@starticket.ch pour le remboursement.

Le CCDP se conformera à l’évolution de la situation et aux nouvelles mesures émises par les autorités compétentes pour les prochaines représentations. Le public concerné par une annulation ou un report sera contacté. Il peut suivre l’évolution de la situation sur le site internet du CCDP. /comm-mmi