La Suisse se fait une place aux municipales en France

Des relations entre universités

A Montbéliard, à 20km de là, ville de 25'000 habitants et centre névralgique d’une agglomération de 72 communes, on n’oublie pas non plus la Suisse. Denis Sommer, né d’un père Fribourgeois et candidat La République en Marche, a rapidement insisté sur les relations franco-suisses dans sa campagne. « Ce sont nos cousins, on doit les voir comme des partenaires. Je pense notamment à l’université, notre école d’ingénieur (l’UTBM). On peut imaginer des diplômes franco-suisses, cela valoriserait nos formations. Mais quand ces étudiants seront cadre dans leurs entreprises, ils auront déjà connu des synergies avec le pays voisin et seront plus à même d’entretenir ces relations qui seront bénéfiques aux deux pays ».





« Un retour sur investissement »

Son opposant Eric Lançon, socialiste, avoue que le mot « Suisse » n’apparait pas dans son programme. Mais les enjeux sont bien là, notamment d’éviter une fuite trop importante vers le pays voisin. « On sait que beaucoup de Montbéliardais travaillent en Suisse et vont habiter du coup dans les communes autour. On doit les ré-attirer avec une offre de logement. On a aussi une fuite des compétences, car c'est souvent la France qui les forme, il faut donc un retour sur investissement. Notre commerce rencontre aussi quelques difficultés, d’où l’intérêt de faire des campagnes de promotion vers la Suisse pour attirer aussi nos voisins ».





Attirer des entreprises suisses

La maire sortante Marie-Noëlle Biguinet est bien consciente que l’élection ne vas se jouer sur ces thèmes-là. Néanmoins, le maire de Montbéliard est aussi amené à siéger à l’agglomération qui s’étend jusqu’à Abbévillers, aux portes du Jura et de Fahy. « C’est un territoire sur lequel il y a de nombreuses zones économiques qui pourraient accueillir des entreprises suisses, pour autant que nous sachions nous montrer attractif. Là, l’enjeu est important », reconnaît l’élue montbéliardaise Les Républicains. Reste qu’une fois en poste, les futurs maires de ces communes devront aussi convaincre leurs homologues et entrepreneurs suisses que le Jura et l’Arc jurassien ont aussi à y gagner. /jpi