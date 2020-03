Covid-19 : impact sur votre radio

Une rédaction comme la nôtre ne peut plus travailler dans des conditions habituelles. D’une part, parce que la crise sanitaire nous oblige à modifier l’utilisation de nos locaux. D’autre part, parce que tout est annulé : conférences de presse, manifestations en tout genre (politique, sport, culture). La société est à l’arrêt, certaines actualités aussi. En parallèle, nous nous devons de vous informer – parfois dans l’urgence, l’extrême-urgence - pour que vous compreniez ce que vit le Jura, ce que vous osez faire, ce que vous ne devez pas faire. C’est notre rôle et nous tâchons au quotidien de le faire au mieux !





A l’interne, nous favorisons le télétravail au maximum depuis la fin de la semaine dernière. Depuis ce lundi matin, la rédaction de RFJ minimise les interviews dans le terrain. Nous privilégions le téléphone et les invités en direct. Notre nouveau studio nous assure la distance nécessaire. Les portes de RFJ ne s’ouvrent qu’aux personnes invitées à l’antenne. Notre site internet est aussi votre source d’information en continu. Nous relayons toutes les annonces essentielles en lien avec cette pandémie, mais nous avons aussi décidé de ne plus transmettre les annulations de rendez-vous prévus jusqu’à fin mars. Cela ne fait plus sens. Tout est interdit. Quoi qu’il advienne, nous continuerons à faire de l’information, dans les flashs, dans les journaux, de 5h30 à 19h. Vous informer. Rester à vos côtés. C’est notre mission.