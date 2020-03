Covid-19 : la justice jurassienne s’organise

La justice jurassienne prend des mesures pour faire face au coronavirus. Le public ne peut désormais plus assister aux audiences. Les parties, leurs mandataires et les personnes autorisées ou citées à comparaître doivent respecter la distance minimale de sécurité et éviter les poignées de main. Les salles d’audience seront adaptées en conséquence par chaque instance. Le juge ou la direction de la procédure prononcera le huis clos partiel en début d’audience. Les accès ne sont autorisés qu’aux personnes ne manifestant pas de symptômes respiratoires et de fièvre. A noter que les chancelleries des tribunaux et le secrétariat du Ministère public sont fermés au public. Au Tribunal de première instance, les renseignements ne sont donnés que par téléphone ou par e-mail. /rch-comm