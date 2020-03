Inquiétudes et mobilisation des entreprises jurassiennes face au coronavirus

Les effets du coronavirus ne sont pas uniquement sanitaires mais aussi économiques. L’épidémie provoque un fort ralentissement de l’activité dans le monde, en Suisse et dans le Jura. Les entreprises de la région se mobilisent, en lien avec le canton, pour limiter autant que possible les impacts de l’épidémie. Le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura, Pierre-Alain Berret, était l’invité du Journal de 12h15 ce lundi. Il a évoqué les nombreuses questions qui agitent les entreprises de la région : chômage partiel, problèmes de liquidités, soutiens des collectivités publiques, etc… Pierre-Alain Berret a, tout d’abord, dressé un tableau général de la situation du monde du travail dans le Jura :