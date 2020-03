Fermeture temporaire pour Au P’tit Plus

Le coronavirus n’épargne pas la redistribution des invendus. Au P’tit Plus cesse momentanément son activité. Le comité de l’association l’a annoncé mercredi. L’épicerie sociale restera fermée au moins jusqu’au 31 mars, tant à Saignelégier qu’aux Breuleux. Selon le comité, Au P’tit Plus ne respecte pas certaines recommandations cantonales et fédérales pour lutter contre la propagation du covid-19 : éviter que des personnes vulnérables ne tombent gravement malades, éviter que le système de santé ne soit saturé et endiguer la propagation du virus.

L’association dit ne pas vouloir « prendre à la légère la santé de ses clients, celle de leur entourage, de ses bénévoles et des personnes fragiles ». Elle entend « travailler à élaborer une réponse adaptée à la situation actuelle ». /comm-msc