Votre radio fait face à la crise

Le coronavirus frappe aussi les médias privés. Les mesures de prévention instaurées au niveau national et la situation économique qui en découle ont un impact direct sur les programmes. Pour le groupe BNJ, il s’agit désormais de mettre en place des solutions pour assurer son mandat de service public régional tout en préservant la santé des collaboratrices et collaborateurs.

Dès samedi, les programmes des radios RJB, RTN et RFJ seront allégés. Les rendez-vous majeurs de l’information – journaux et flashs – sont maintenus afin de garantir la meilleure information possible en ces temps de crise. La grille des émissions sera allégée selon le modèle de la période d’été, avec quatre émissions quotidiennes (06h-09h ; 10h-13h ; 16h-18h ; 18h-19h). La radio GRRIF, à forte teneur musicale, verra la plupart de ses émissions suspendues.





Demande de chômage partiel



Ces modifications vont permettre de mettre une partie des équipes au chômage partiel, ce afin d’éviter des suppressions de postes. Une demande de réduction de l’horaire de travail (RHT) a été adressée aux autorités. Une demande qui concerne plus particulièrement la régie publicitaire des radios, BNJ Publicité SA, qui est particulièrement touchée par la crise.

La direction du groupe tient à assurer aux auditrices et auditeurs qu’elle se fait un devoir de maintenir une qualité optimale d’informations et que ses équipes ont également à cœur de maintenir la bonne humeur dans les foyers de l’Arc jurassien. Une fois les mesures nécessaires à la préservation de la santé des employé·e·s en place, les efforts se concentreront sur la perpétuation de programmes de qualité tout en gardant, tant que possible, le sourire dans nos émissions. /comm-mwi