Christian Lanz : « Les enfants doivent éviter les contacts entre eux »

Difficile d’imposer des distances sociales aux plus jeunes. Pourtant, l’interdiction de rassemblements de plus de cinq personnes, décidée lundi par le canton, s’applique aussi aux enfants. Ces derniers peuvent être porteurs du coronavirus, voire porteurs sains… et ainsi véhiculer la maladie.

Le médecin cantonal jurassien Christian Lanz explique qu’il faut éviter au maximum les contacts. Et puisque les petits mettent beaucoup de choses en bouche et touchent à tout, l’infection par contact est beaucoup plus probable en ce qui les concerne. Partager des legos, jouer dans le sable à plusieurs, dessiner en s’échangeant les crayons de couleurs : c’est non, pour le médecin cantonal.



Quant aux sorties à vélo, ou aux parties de foot pour les enfants un peu plus grand : c’est autorisé, pour autant que les jeunes ne soient pas plus de cinq à se retrouver et qu’ils veillent à la règle du zéro contact : « On évite de se toucher ou de s’asseoir sur le même banc, parce que le coronavirus reste présent un certain temps sur les surfaces », ajoute le docteur Christian Lanz. Selon lui, c’est d’autant plus important si les enfants côtoient ensuite des personnes à risques, « des parents en rémission de cancer par exemple ».

D'ailleurs, petit rappel : l’Office fédéral de la santé public demande à ce que les personnes âgées ou vulnérables évitent tout contact avec des enfants. /cto