La commune de Vicques ferme sa déchetterie pour limiter la propagation du Covid-19. Comme indiqué mercredi soir, le conseil communal invite les habitants à stocker leurs déchets recyclables chez eux durant la crise, et leur recommande d'éviter d'amener leurs bouteilles en plastique dans les commerces, dont les employés sont déjà surchargés. Une benne à verre sera installée derrière l’école primaire, et une solution est en recherche pour l’élimination des déchets verts. La commune de Vicques rappelle par ailleurs les mesures d'hygiènes édictées par les autorités cantonales et fédérales. /comm-nbe