L’AJAM fait face au coronavirus

Les institutions sociales s’organisent aussi face à la pandémie de coronavirus. L’Association jurassienne d’accueil des migrants prend des mesures de protection et d’information des bénéficiaires. Un groupe de gestion de crise a notamment été constitué et des protocoles de gestion sanitaire des centres d’accueil sont en cours d’élaboration.

L’AJAM l’affirme : les centres d’accueil sont à ce jour sous contrôle. Les personnes à risques sont placées dans des chambres individuelles et ne sont pas au contact des autres. Les cas potentiels sont gérés au quotidien. L’Association jurassienne d’accueil des migrants compte aujourd’hui une personne qui présente des symptômes. Son isolement est assuré. Une veillée sanitaire est par ailleurs mise en place pour les personnes résidant en appartement. Le groupe de gestion de crise suit l’évolution de la situation à raison de deux séances hebdomadaires. La grande majorité des bénéficiaires a reçu les informations quant au respect des consignes de sécurité. Une nouvelle campagne a été lancée vendredi dernier par l’envoi de directives traduites et par la diffusion de vidéos et messages audio en différentes langues. Les permanences téléphoniques seront ouvertes plus largement dès lundi. /rch-comm