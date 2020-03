On l’a appris ce lundi, le Conseil communal et l’administration de Haute-Sorne ont été mis en quarantaine à cause du Covid-19. Le conseiller communal Raoul Jaeggi, par ailleurs député indépendant au Parlement jurassien, est malade du coronavirus depuis une dizaine de jours. Confiné à son domicile sans être passé par une hospitalisation, il a accepté de témoigner pour RFJ (à écouter ci-dessous). /rch