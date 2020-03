Les enseignants jurassiens à l’épreuve du Covid-19

« C’était le flou complet, il a fallu s'organiser » : Céline Liechti, directrice et enseignante à l’école primaire du Val Terbi, et ses collègues - comme l'ensemble du corps enseigant jurassien - ont dû trouver des solutions rapidement pour proposer un système d'école à la maison. Voilà 10 jours que les écoles du canton du Jura sont fermées en raison de la pandémie de coronavirus. Dès lors, les directrices et directeurs des établissements ont défini une ligne directrice pour permettre aux élèves de suivre leur cursus à distance. Dans certains cas, il a été décidé de proposer les documents sur des plateformes informatiques ou par mail, dans d’autres les devoirs sont déposés physiquement et les enfants ou les parents vont les chercher.

Inégalités entre les élèves

Pour faire cours à la maison, les élèves ne disposent pas tous des mêmes dispositions. En effet, certains parents travaillent, d’autres peinent à assimiler la matière enseignée à leur enfants, alors que certaines familles ne disposent pas d’ordinateur, d’imprimante, voire de connexion internet. Actuellement, les enseignants n’abordent que des thématiques déjà travaillées en classe. Ainsi, les élèves planchent sur des sujets connus et le risque d’accroître la différence de niveau entre les enfants est ainsi diminué.