Le chantier de la patinoire à Porrentruy au ralenti

Le coronavirus freine le chantier de rénovation, d’assainissement et d’agrandissement de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs. Certains secteurs sont en ralentissement ou à l’arrêt. Si le comité du SIDP et le comité de pilotage s’activent pour assurer la poursuite des travaux, la priorité va à la santé des employés.



L’ouverture de la première surface de glace le 1er octobre ne peut plus être garantie. Il n’est même à ce jour plus possible de planifier une nouvelle date. Des entreprises tournent au ralenti ou se sont mises à l’arrêt, soit en raison des mesures de protection à observer, soit en raison du retard de livraisons de fournitures. Le chantier est ainsi impacté.

Pour le SIDP, l’objectif est de s’éloigner le moins possible de la mise en service planifiée, mais il n’est pas exclu de devoir recourir à des mesures provisoires pour certaines installations et d’admettre des retards. Les principaux utilisateurs de la patinoire, à savoir le HC Ajoie et les autres clubs, ont été informés, tout comme les partenaires du projet. La Ligue suisse de hockey sur glace est aussi tenue au courant. /rch-comm