Addiction Jura s’adapte à la crise

Clos-Henri n’accueillera pas de nouveau pensionnaire dans l’immédiat. Les admissions au centre résidentiel des Genevez sont interrompues. C’est l’une des actions menées par Addiction Jura pour se conformer aux mesures fédérales et cantonales de lutte contre le coronavirus. La fondation les a détaillées ce lundi. Ses prestations d’accueil, de repas ou de distribution de soupe sont également suspendues. Addiction Jura a mis sur pied un service quotidien de permanences téléphoniques pour ses sites de Delémont (032 421 80 80), Porrentruy (032 465 84 40) et Clos-Henri (032 484 71 30). Il est actif de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. La fondation précise aussi que les personnes qui bénéficient d’un accompagnement par ses soins peuvent profiter d’un suivi par téléphone ou visioconférence. /comm-msc