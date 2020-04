La BFM participe à l’effort contre le coronavirus

Si on peut brasser de la bière, pourquoi ne pas produire du désinfectant ? Pratiquement à l'arrêt à cause du coronavirus, la BFM est en train de brasser 24'000 litres de moût à base de sucre et de malt. Cette base à 10% d’alcool sera ensuite acheminée à Martigny pour être distillée. L'alcool pur ainsi obtenu pourra permettre de produire du gel hydroalcoolique.