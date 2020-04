Silver Dust aux côtés de Sabaton et Johnny Depp

Silver Dust sera sur scène aux côtés de grands noms du rock et du métal. Le groupe jurassien va se produire au Riverside Festival à Aarburg (canton d’Argovie), en août prochain. Parmi les autres artistes qui doivent être présents : Sabaton, Alice Cooper, Johnny Depp ou encore Joe Perry, ancien guitariste du groupe Aerosmith. Silver Dust a remporté sa place grâce au concours mis en place par le festival et au soutien de ses fans sur les réseaux sociaux. « C'est un événement exceptionnel, on est très heureux d'avoir cette opportunité. Se retrouver dans un festival comme ça, c'est une belle reconnaissance et on veut dire un grand merci à nos fans », se réjouit le leader du groupe, Kiki Crétin alias Lord Campbell.