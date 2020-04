Nouvelle vitrine pour le Musée jurassien d’art et d’histoire

Le Musée jurassien d’art et d’histoire ouvre virtuellement ses portes. Il a mis en ligne dernièrement de nombreuses collections. L’institution profite de la fermeture de l’établissement en raison du Covid-19 pour promouvoir ce nouvel outil. Des centaines de documents sont désormais accessibles via le site internet du musée. La nouvelle plateforme - qui se trouve sur le site internet www.mjah.ch - offre un accès facilité au patrimoine et sera encore étoffée prochainement. Le Musée jurassien d’art et d’histoire espère ainsi attirer les curieux et les chercheurs à la quête de documents de notre patrimoine, comme le souligne la conservatrice de l’institution Nathalie Fleury.