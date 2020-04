Pâques n’aura pas été faste pour les chocolatiers cette année

Pâques, c’est aussi le chocolat. Mais cette année, la population à moins la tête et le coeur à la fête en raison de l’inquiétude et des mesures de précaution liées à la pandémie de covid-19. Pour les commerçants indépendants, la situation n’est pas simple, entre arrêts de la production, fermetures des magasins et ventes en ligne encore modestes. Si certains ont pu rester ouverts, les affaires ne sont pas à la hauteur des années précédentes, en sachant que cette période est la 2e plus importante de l'année avec Noël. La concurrence des grandes surfaces est encore plus marquée. Les gens ont tendance à regrouper leurs achats, du moment qu’ils doivent limiter leurs déplacements et leurs sorties.

Chocolatier bien établi à Glovelier, Bernard Colomb ne fait pas exception. Difficile pour lui d’articuler des chiffres précis, mais la baisse des ventes est nette. Il constate tout de même une certaine solidarité envers les commerçants : « Il y a moins de clients, mais ceux qui viennent achètent plus ».