Un guide pour remplacer les pesticides dans les jardins

Les propriétaires et locataires jurassiens peuvent facilement contribuer à la biodiversité en zone bâtie. C'est le message de l’Office de l’environnement jurassien. Il a publié mardi un guide pratique intitulé « Jardins vivants ». En 15 fiches, le document permet à toutes et tous de trouver des alternatives aux pesticides de synthèse et à offrir une véritable place à la nature dans les jardins. L’Etat précise avoir collaboré avec Tom Monnat, connu sous le nom de « Tom le jardinier » sur les réseaux sociaux et dans certaines revues spécialisées. Vidéos, actions et animations seront prochainement proposées. Les autorités communales seront également associées au projet.

La publication de ce guide s’inscrit dans la mise en œuvre du plan d’action gouvernemental adopté en novembre 2019, qui vise à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. /comm-gtr