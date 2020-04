Le coronavirus bouleverse le calendrier du festival des fanfares d’Ajoie. La manifestation prévue les 6 et 7 juin à Boncourt est reportée à l’année prochaine. Elle se tiendra dans la commune frontalière les 29 et 30 mai. Selon un communiqué transmis mercredi matin, ce report engendre un décalage général d’un an des lieux d’accueil du festival. Buix sera ainsi l’hôte de l’événement en 2022 et Cornol en 2023. /comm-msc