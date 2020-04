Beurnevésin porte le deuil

Beurnevésin pleure son maire. Daniel Egloff n’est plus. Le maire de la commune ajoulote est décédé vendredi. Daniel Egloff était âgé de 73 ans et était hospitalisé depuis la fin du mois de mars. Il avait grandi à Bienne avant de s’établir dans le Jura pour des raisons professionnelles. Daniel Egloff avait occupé la mairie de Beurnevésin durant deux périodes distinctes, soit entre 1998 et 2003 puis à partir de 2013. Il avait été reconduit à la tête de la commune lors des dernières élections de 2017. Daniel Egloff avait été l’invité de « Bonjour m’sieur le maire » en octobre 2018 sur les ondes de RFJ dans le cadre de la Matinale. /fco