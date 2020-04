La grand-messe suisse du VTT de retour dans le Val Terbi

La crème du VTT cross-country de Suisse croisera à nouveau le fer à Montsevelier. Les organisateurs ont annoncé hier, via un communiqué, qu’après 2017, Valterbimania Sports a une nouvelle fois obtenu l’organisation des championnats de Suisse de la discipline. Les courses se dérouleront samedi et dimanche 4 et 5 juillet 2020.







La course devrait avoir lieu

La situation sanitaire ne restreint pas, pour l’heure, l’événement. Les courses pour les titres nationaux ainsi que la Valterbimania (Trophée jurassien VTT) et le Tour du Val Terbi (Trophée jurassien course à pied) qui se tiendront les 3 et 4 juillet 2020, auront lieu, sous réserve de l’actualité de la situation sanitaire. /lbe+comm