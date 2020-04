Le Rockin Festival Jura reporté à l’hiver prochain

C’est un événement estival de plus qui subit la loi de la pandémie et de la précaution sanitaire. Le Rockin Festival Jura, prévu les 3 et 4 juillet à Courrendlin, est reporté à l’hiver prochain. Lors de sa première édition l’année passée, cette série de concerts avait rassemblé près de 2'000 spectateurs.





Exceptionnellement un « Rock’indoor » festival

Plutôt que d’annuler l’édition 2020, les organisateurs ont décidé de la reporter aux 26 et 27 février l’année prochaine. « Ce qui ne veut pas dire que nous ne referons pas une édition l’été suivant », précise l’organisateur Edi Hirt. En revanche, cette édition hivernale se tiendra en « indoor », dans la Halle des expositions de Delémont déjà réservée pour l’occasion. « Tous les groupes ont déjà confirmé leur disponibilité », assure Edi Hirt qui espère attirer un peu plus de 2'000 personnes sur les deux jours. /jpi