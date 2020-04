Aide record pour les régions de montagne

Année record pour l’Aide suisse à la montagne. En 2019, la fondation a soutenu 613 projets à travers le pays, pour un montant total de plus de 35 millions de francs. Elle a pour but de préserver et de stimuler la vivacité des régions de montagne.

L’Arc jurassien n’est pas en reste. Dans le canton de Neuchâtel, 438'000 francs ont été versés à dix projets, tandis que dans le Jura, le montant s’est élevé à 1,4 million de francs versés à 20 bénéficiaires. Près de 8 millions de francs ont été distribués dans l’ensemble du canton de Berne.

Dans son communiqué publié jeudi, la fondation indique être frappée par la crise du coronavirus. Si les tâches quotidiennes du personnel de bureau peuvent être réalisées en télétravail, l’examen des demandes est compliqué, les déplacements sur les sites n’étant pas possibles en raison de la pandémie. La procédure a été adaptée pour permettre de faire face aux demandes urgentes. /comm-mwi