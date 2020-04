La Danse sur la Doux devrait changer de mains

La Danse sur la Doux passe à la trappe et pourrait changer de mains. La manifestation delémontaine est annulée cette année en raison de la pandémie de coronavirus. La foire qui aurait dû se tenir fin mai attire chaque année, et depuis plus de 50 ans, plusieurs milliers de personnes dans la capitale jurassienne.





L’Union des commerçants passe le flambeau

L’Union des commerçants delémontains (UCD) demande à la municipalité de Delémont de prendre la responsabilité de l’organisation dès l’an prochain. Elle invoque notamment de trop lourdes contraintes organisationnelles. « La Danse sur la Doux attire de moins en moins de commerçants delémontains. Ils viennent de plus en plus de l’extérieur », ajoute Laurent Lab, président de l’UCD. La foire perd d’année en année son caractère commercial pour prendre un visage plus festif. « Elle deviendra peut-être la fête de Delémont, comme Porrentruy ou Moutier ont leur braderie », précise Laurent Lab.